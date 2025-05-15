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Про переговоры в Стамбуле. Мероприятия, намеченные на 15 мая, — это не попытка договориться, а скорее контрольный замер адекватности исследуемых персонажей.

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