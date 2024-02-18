Жителям РФ рассказали, за какой цветок на даче грозит уголовная ответственность

РИАМО - 18 фев. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, его нельзя выращивать на земельном участке, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии