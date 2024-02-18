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Жителям РФ рассказали, за какой цветок на даче грозит уголовная ответственность

Жителям РФ рассказали, за какой цветок на даче грозит уголовная ответственность

РИАМО - 18 фев. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, его нельзя выращивать на земельном участке, сообщает РИА Новости.

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