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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Минеев: «На подготовку к реваншу со Штырковым уйдет не меньше двух месяцев. Бой состоится не в этом году»

«Когда готов провести реванш с Иваном [Штырковым] по ММА? Точно не в этом году. А там посмотрим.  Думаю, что на подготовку уйдет не меньше двух месяцев, будем искать это время.

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