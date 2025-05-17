Правда о ковиде: Причиной массовой гибели людей в 2020 году стала не «корона»

Юрий Ильинов

Рубио: настало время положить конец этой войне; Медведев: неудачные переговоры могут привести к новой стадии войны с новым оружием и участниками Государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио высказался в позитивном ключе о своем сегодняшнем разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и о разрешении ситуации вокруг Украины. На своей странице в одной из соцсетей американский госсекретарь написал, что Вашингтон приветствует соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле российской и украинской сторонами. По его словам, у Штатов имеется «сильный мирный план», который положит конец конфликту. Давайте не упустим эту огромную возможность. Настало время положить конец этой войне - отметил Рубио. В Госдепе заявили, что в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым госсекретарь передал «решительное послание президента Трампа» приверженности Вашингтона завершению российско-украинского конфликта. О своем намерении поговорить в ближайшие дни и с Путиным, и с Зеленским заявил сегодня и сам Трамп, отметивший, что будет обсуждать прекращение «бойни». Напомним, что в дни, когда в Турции готовились переговоры между Москвой и Киевом, там находился и Рубио, который обсуждал ситуацию на Украине с коллегами из стран НАТО. В ближайшее время должен пройти обмен «1000 на 1000», о котором стороны договорились в Стамбуле. А это публикация в соцсети зампред Совбеза России Дмитрия Медведева: ...мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и новыми участниками.