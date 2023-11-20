Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Домухлевались!?

Домухлевались!?

Схема перекачки физического золота в Россию за счет Америки вскрылась. Запад обиделся Автор: Александр Травников По золоту, Россия подсекла Америку на её собственных хитростях.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Владимир Аверков, ну конечно!Это у вас не спросили,  у такого умного!Методичка устарела, смените, а то сразу спалился ЦИПСО!
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9 час.
Александр Иноземцев
&quot;...продают своё национальное богатство только слабаки и глупаки&quot;. ================================================= 😊 Как Вы ВЕРНО подметили! США на текущий момент ЛИДЕР по добыче нефти в день 😄😅😂🤣 __________ Вкратце... __________ Соединенные Штаты (США), географически находятся в Северном полушарии. Страна граничит с Канадой и Мексикой и является третьей по размеру площади в мире. Как отмечают многие аналитики, в период с 2011 по 2020 годы США серьезно увеличили добычу нефти – до 18,61 миллионов баррелей в сутки (около 20% глобального рынка). В пандемийный период Штаты сумели сохранить неплохие показатели роста, но в 2022 году они резко пошли на спад. Крупнейшие американские нефтяные компании представлены Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhilips (COP), их среднегодовой суммарный доход превышает 50 миллиардов долларов. - Запасы в миллиардах баррелей: 55,3 - % от мировых запасов: 3,2 - Добыча в тысячах баррелей в день: 12 704 - Ресурсообеспеченность (лет): 12 --------------------------------- (подробнее: https://lindeal.com/trends/krupnejshie-ehksportery-nefti-i-gaza-v-mire )
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7 час.
Александр Симаков
Людмила, ему бесполезно что-тот доказывать, и он не ципсошник. В его комментарии  три признака шизофренической пунктуации.
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6 час.

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