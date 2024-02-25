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NBC: ВСУ приходится нормировать использование снарядов из-за дефицита

NBC: ВСУ приходится нормировать использование снарядов из-за дефицита

Командованию украинской армией приходится нормировать применение снарядов в связи с их острым дефицитом, из-за чего военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности с защитой собственных позиций.

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