NBC: ВСУ приходится нормировать использование снарядов из-за дефицита

Командованию украинской армией приходится нормировать применение снарядов в связи с их острым дефицитом, из-за чего военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности с защитой собственных позиций.
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