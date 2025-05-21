Вице-премьер КНР Чжан Гоцин дал характеристику отношениям России и Китая

Автор: Динара ПрокопьеваВице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин дал характеристику российско-китайским отношениям, выступая на V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» в Казани.
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