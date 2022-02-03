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«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»

«Ростелеком» предоставил Федеральному казначейству «Виртуальную АТС»

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» заменил физически и морально устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру Федерального казначейства на виртуальную АТС более чем в 1 800 офисах по всей стране.

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