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Бизнес журнал. Урал

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Свердловский избирком опубликовал предварительные итоги выборов

Свердловский избирком опубликовал предварительные итоги выборов

«Единая Россия» лидирует по партийным спискам с 42,3% голосов, в одномандатных округах также побеждают кандидаты от этой партии.

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