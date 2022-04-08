Какие напитки не стоит пить людям с сахарным диабетом?

Как рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед могут стать особо опасны алкогольные сбитень и медовуха, сообщает PRIMPRESS.