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Какие напитки не стоит пить людям с сахарным диабетом?

Какие напитки не стоит пить людям с сахарным диабетом?

Как рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед могут стать особо опасны алкогольные сбитень и медовуха, сообщает PRIMPRESS.

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