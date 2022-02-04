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В Госдепе прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина

В Госдепе прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина

На минувшей встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин должен был убедить российского лидера пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, поскольку на данный момент именно этот вопрос является самым актуальным.

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