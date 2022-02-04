В Госдепе прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина

На минувшей встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин должен был убедить российского лидера пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, поскольку на данный момент именно этот вопрос является самым актуальным.
На минувшей встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин должен был убедить российского лидера пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, поскольку на данный момент именно этот вопрос является самым актуальным.
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