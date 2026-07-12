Москвичка из ревности откусила мужу половой орган, — СМИ. По данным следствия, женщина после обнаруженной переписки мужа с другой девушкой напала на него во время интимной близости.
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Москвичка из ревности откусила мужу половой орган, — СМИ. По данным следствия, женщина после обнаруженной переписки мужа с другой девушкой напала на него во время интимной близости.
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