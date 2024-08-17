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Захарова: попытки придать Играм «новую инклюзивность» дают удручающие результаты

Попытки президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» в угоду западным неолиберальным элитам приводят к удручающему результату, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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