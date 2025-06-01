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Александр Морозов* закрутил роман с 18-летней: «Мы с ее папой — ровесники»

Александр Морозов* закрутил роман с 18-летней: «Мы с ее папой — ровесники»

Артист признался, что не сошелся с избранницей в интересах. Александр Морозов кадр со съемок шоу "Прямой эфир"Похудевший на 80 кг 51-летний юморист Александр Морозов* как-то признался, что сбросил вес, в том числе, и для того, чтобы нравиться молодым девушкам.

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