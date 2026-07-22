На всех российских АЭС начали испытывать отечественную цифровую систему «ТОРЭКС»

Платформа объединяет процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, а в перспективе ее планируют дополнить технологиями искусственного интеллекта На 11 российских атомных электростанциях концерна «Росэнергоатом» началась опытно-промышленная эксплуатация отечественной цифровой системы «ТОРЭКС».
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