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На всех российских АЭС начали испытывать отечественную цифровую систему «ТОРЭКС»

На всех российских АЭС начали испытывать отечественную цифровую систему «ТОРЭКС»

Платформа объединяет процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, а в перспективе ее планируют дополнить технологиями искусственного интеллекта На 11 российских атомных электростанциях концерна «Росэнергоатом» началась опытно-промышленная эксплуатация отечественной цифровой системы «ТОРЭКС».

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