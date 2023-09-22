Александр Щербенев о полуфинале Суперкубка с «Фенербахче»: «Всех можно обыграть»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев порадовался победе над ЦСКА (100:98 ОТ) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ, а также оценил соперника по полуфиналу «Фенербахче».
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