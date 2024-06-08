Медведев заявил о контроле Запада над Украиной

США и страны НАТО полностью содержат и управляют Украиной. Об этом 8 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина является сильным государством.
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