В Британии передумали назначать советником премьера ветерана войны в Афганистане

Global Look Press/Christian Charisius/dpa Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заблокировал назначение генерала Гвина Дженкинса своим советником по национальной безопасности, поскольку он является фигурантом расследования о военных преступлениях британцев в Афганистане, сообщили в газете The Times.
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