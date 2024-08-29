Задержанный сторонник РДК признал вину в подготовке теракта в Москве

Сторонник «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), против которого расследуют уголовное дело о подготовке теракта в Москве, признал вину, сообщает KP.
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