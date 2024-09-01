Упражнения для школьников и студентов

Как школьникам справиться с усталостью и снять напряжение Сильная усталость и стресс часто нарушают согласованную работу полушарий головного мозга, одно из которых отвечает за анализ и логику, другое – за образы и эмоции.
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