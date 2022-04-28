Военное обозрение

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Группа ООН никак не доедет до завода «Азовсталь», а в это время боевики пытаются обустраивать огневые позиции

Группа ООН никак не доедет до завода «Азовсталь», а в это время боевики пытаются обустраивать огневые позиции

Пошли фактически третьи сутки с того момента, как президент России Владимир Путин одобрил предложение генсека ООН Антониу Гуттериша о привлечении МККК и гуманитарной миссии ООН для эвакуации с территории завода «Азовсталь» гражданского населения.

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