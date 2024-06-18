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Цифровые комплексы будут следить за безопасностью энергообъектов на магистральных подстанциях

Цифровые комплексы будут следить за безопасностью энергообъектов на магистральных подстанциях

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил современные системы сбора и передачи информации на узловых подстанциях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области – 500 кВ «Магистральная» и «Иртыш», 220 кВ «Полоцкая».

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