Никол Пашинян ушёл в отставку вместе с армянским правительством Никол Пашинян подал в отставку, об этом армянский премьер-министр сообщил в соцсетях.
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Никол Пашинян ушёл в отставку вместе с армянским правительством Никол Пашинян подал в отставку, об этом армянский премьер-министр сообщил в соцсетях.
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