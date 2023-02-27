«Были мерзкой и сексуальной»: Киркоров признался, что Стоцкая увела его из семьи

Певец Филипп Киркоров шокировал зрителей и коллег откровением из прошлого. Если еще недавно он заявлял, что его развод с Аллой Пугачевой произошел по причине неверности жене, то на днях артист выдвинул новую версию, из-за чего рухнул его брак.