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«Были мерзкой и сексуальной»: Киркоров признался, что Стоцкая увела его из семьи

«Были мерзкой и сексуальной»: Киркоров признался, что Стоцкая увела его из семьи

Певец Филипп Киркоров шокировал зрителей и коллег откровением из прошлого. Если еще недавно он заявлял, что его развод с Аллой Пугачевой произошел по причине неверности жене, то на днях артист выдвинул новую версию, из-за чего рухнул его брак.

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