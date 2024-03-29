В Смоленске новый руководитель управления Промышленного района

Глава города Александр Новиков не продлил контракт с Игорем Ургановым. Сегодня, 29 марта, закончился срок трудового контракта с начальником управления администрации города Смоленска по Промышленному району Игорем Ургановым.
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