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  • Лев Добрый
    ГЛАВНОЕ, чтобы не заболтали всё, а сделали ответный шаг, как полагается и побыстрее!👍👈👀После Севастополя...
  • Лев Добрый
    Пиндо-сранцы заслужили ответ, но не словами Марии Захаровой, а словами президента Путина и действиями ВС РФ!!!⚔️👈👍👀Удар по Севастопо...
  • Сергей Я
    Борщевика в тайге нет.На заимке у Агафь...

Путин предложил Западу условия мира, будто рассчитывая на отказ. Но это не так. Что стоит за дипломатическим ходом Кремля?

Путин предложил Западу условия мира, будто рассчитывая на отказ. Но это не так. Что стоит за дипломатическим ходом Кремля?

Сегодня 7K прочитали 14 июня президент России Владимир Путин изложил ряд условий, которые, по его словам, принесут «окончательное завершение» конфликта на Украине.

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