Губернатор Гладков: ПВО сбили несколько вражеских целей на подлете к Белгороду

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, были сбиты несколько воздушных целей.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил подробности произошедшего.
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