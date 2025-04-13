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Русская Семёрка

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Синдром Лазаря: почему люди оживают после смерти

В Библии есть сюжет о воскрешении из мёртвых некоего Лазаря, друга Иисуса Христа. Долгое время скептики считали данный эпизод лишь библейской легендой, но в XX веке выяснилось – в том, чтобы ожить после смерти нет ничего невозможного.

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