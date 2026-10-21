Тема, о которой чаще всего вспоминают уже после того, как случилась неприятность. Я долго откладывал этот разбор, потому что в оружейной среде вокруг передачи ствола накопилось столько мифов и вольных трактовок, что разбирать их приходится буквально по слоям.