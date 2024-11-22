Осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" попросила об освобождении

РИА Новости/Данил Айкин Бывшая руководительница Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная на 18 лет по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", попросила об освобождении, следует из карточки дела, с которой ознакомился РЕН ТВ.