Глава Новочебоксарска стал фигурантом дела о должностных преступлениях

В Новочебоксарске глава города стал фигурантом дела о должностных преступлениях Глава администрации Новочебоксарска Чувашской республики Дмитрий Пулатов стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии