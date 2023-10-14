Страна и люди
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Страна и люди

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Глава Новочебоксарска стал фигурантом дела о должностных преступлениях

Глава Новочебоксарска стал фигурантом дела о должностных преступлениях

В Новочебоксарске глава города стал фигурантом дела о должностных преступлениях Глава администрации Новочебоксарска Чувашской республики Дмитрий Пулатов стал фигурантом уголовного дела о должностных преступлениях.

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