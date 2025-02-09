📹 Подразделения ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске в ДНР (украинское название — Торецк), сообщили в региональном УФСБ.
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📹 Подразделения ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске в ДНР (украинское название — Торецк), сообщили в региональном УФСБ.
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