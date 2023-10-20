Спасены пять из шести оленей из поселка Харлу

История со спасением краснокнижных оленей в поселке Харлу в Карелии завершилась почти хэппи-эндом. Почти, потому что один олень (в смысле животное олень) из шести предпочел опасную свободу уюту и комфорту Карельского зоопарка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии