Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Пастрняк делит с Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих по 29 шайб, у Макдэвида – 33, у Томпсона – 31

Давид Пастрняк делит с Александром Овечкиным 3-е место в гонке снайперов НХЛ. Чешский форвард «Бостона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх