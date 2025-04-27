SHOT: над Брянском произошло минимум десять взрывов

Над Брянском произошло минимум десять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. "Очевидцы рассказали SHOT, что насчитали от 10 до 15 взрывов в Советском районе Брянска", - говорится в сообщении, опубликованном в 2:57 по московскому времени.
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