SHOT: над Брянском произошло минимум десять взрывов

Над Брянском произошло минимум десять взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. "Очевидцы рассказали SHOT, что насчитали от 10 до 15 взрывов в Советском районе Брянска", - говорится в сообщении, опубликованном в 2:57 по московскому времени.