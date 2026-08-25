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Нескучные технологии

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Вода остается лучшим средством тушения загоревшихся электрокаров

Вода остается лучшим средством тушения загоревшихся электрокаров

Электромобили обладают множеством преимуществ, но у них есть и серьёзный недостаток – в случае возгорания они представляют гораздо большую опасность, чем автомобили с ДВС, хотя стоит отметить, что загораются они реже.

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