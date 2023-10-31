Спасатели МЧС Казахстана сообщили, что нашли тело последнего пропавшего шахтера

Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства страны заявил, что спасатели нашли тело последнего пропавшего шахтера на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщает ТАСС.
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