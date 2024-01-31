Боррель: военно-морскую миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля

Военно-морскую миссию Европейского союза в Красном море могут запустить к 17 февраля. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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