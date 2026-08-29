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Аргументы и Факты

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Тело женщины нашли в популярном парке, полиция назвала смерть необъяснимой

Тело женщины нашли в популярном парке, полиция назвала смерть необъяснимой

В Ливерпуле сотрудники полиции начали расследование после обнаружения тела женщины в Стэнли-парке. Один из посетителей заметил погибшую вечером 28 августа и сообщил об этом правоохранителям, пишет Liverpool Echo, перевел aif.

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