Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий анин
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  • Михаил Гринжук
    Конечно Русскими они стали.Когда их за яйца взяли и откручивать стали.А баб раком стали нагибать и натягиватьНаступление с пер...

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Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

В 2020-м именно пособник фашистов Дьёрдь Шварц (он же миллиардер Джордж Сорос) и Клинтоны выбрали Камалу Харрис - по итогам долгого и мучительного отбора - для роли кандидата в вице-президенты в связке с Джо Байденом.

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