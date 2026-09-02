Мошенники используют имя Марии Ароновой для рекламы диет

Актриса Мария Аронова сообщила о мошенниках, использующих её имя для продвижения диет. Артистка, похудевшая на 22 килограмма, узнала о фальшивых аккаунтах из интернета и обратилась в прокуратуру, чтобы прекратить неправомерное использование.