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Регионы России

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Tesla запустила общественные поездки на беспилотном Cybercab

Tesla запустила общественные поездки на беспилотном Cybercab

Tesla официально представила Cybercab — свой первый полностью автономный автомобиль, лишённый руля и педалей, который уже начал осуществлять публичные поездки в пределах заранее обозначенной городской зоны.

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