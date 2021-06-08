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Что делать россиянам с долларами после того, как их исключили из “кубышки”

Что делать россиянам с долларами после того, как их исключили из “кубышки”

Что делать россиянам с долларами после того, как их исключили из “кубышки” Вероника НотченкоАнтон Силуанов, занимающий должность министра финансов России объявил о том, что Фонд национального благосостояния ожидают большие перемены в текущем месяце.

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