Что делать россиянам с долларами после того, как их исключили из “кубышки” Вероника НотченкоАнтон Силуанов, занимающий должность министра финансов России объявил о том, что Фонд национального благосостояния ожидают большие перемены в текущем месяце.
Что делать россиянам с долларами после того, как их исключили из “кубышки” Вероника НотченкоАнтон Силуанов, занимающий должность министра финансов России объявил о том, что Фонд национального благосостояния ожидают большие перемены в текущем месяце.
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