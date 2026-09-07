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Царьград

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В ДНР предложили обменять Дженкинса на Бойкова и супругов Королевых

В ДНР предложили обменять Дженкинса на Бойкова и супругов Королевых

Заместитель Председателя Народного Совета ДНР Андрей Крамар готовит обращение с предложением проработать обмен гражданина Австралии Оскара Дженкинса, осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, на Семена Бойкова и супругов Киру и Игоря Королевых.

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