Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

В необычайном жесте щедрости, который вряд ли найдет аналоги в современной истории, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил 309 чеченским богословам ключи от новых автомобилей, дополнив свой подарок суммой в 100 тысяч рублей каждому.