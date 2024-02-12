Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

В необычайном жесте щедрости, который вряд ли найдет аналоги в современной истории, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил 309 чеченским богословам ключи от новых автомобилей, дополнив свой подарок суммой в 100 тысяч рублей каждому.
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