СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином Турции процесс вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в понедельник, 23 января, провести с кабинетом министров страны обсуждение по вопросам проведенных в Стокгольме акций, направленных против Анкары, а также процесса вступления Швеции в состав НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в понедельник, 23 января, провести с кабинетом министров страны обсуждение по вопросам проведенных в Стокгольме акций, направленных против Анкары, а также процесса вступления Швеции в состав НАТО.
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