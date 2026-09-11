Британская Давина Шеффилд скончалась в 75 лет

Давина Шеффилд, бывшая спутница Карла III, скончалась 2 сентября от непродолжительной болезни. Рядом с ней находились сыновья Том, Билли и Генри.
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