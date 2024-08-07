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Царьград

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Орудием убийства гражданских стало американское оружие: О возмутительной реакции Белого дома на вторжение ВСУ в Курск - посол Антонов

Орудием убийства гражданских стало американское оружие: О возмутительной реакции Белого дома на вторжение ВСУ в Курск - посол Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возмутительную реакцию Белого дома на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, заявив, что орудием убийства гражданских стало американское оружие.

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