OpenAI меняет структуру: компания становится корпорацией с общественной пользой для совмещения коммерческих и социальных целей

OpenAI анонсировала планы по трансформации своей корпоративной структуры «с целью продвижения миссии по обеспечению пользы всего человечества от искусственного интеллекта, способного выполнять большинство задач, доступных человеку».
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