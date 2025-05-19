Зеленский вновь призвал Трампа усилить санкции против РФ

Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в очередной раз призвал США ввести «более сильные санкции» в отношении Российской Федерации на фоне переговоров, сообщает РИА Новости.
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